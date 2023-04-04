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Семин: «У Сперцяна громадный потенциал. Пример для всех армянских футболистов — Мхитарян»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ», которое он давал в Ереване, высказал мнение о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и о легенде армянского футбола Генрихе Мхитаряне.

— Сперцян резко прогрессирует в последние два сезона. Нравится он вам? Как думаете, чего может добиться в карьере?

— У него громадный потенциал, — сказал Семин. — Главное, чтобы стабильность была. В прошлом году он мне очень нравился, в этом году ярких матчей за «Краснодар» у него меньше. Но это, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за «Интер». Потому что правильно тренируется, соблюдает режим.

— Лично знакомы с Мхитаряном?

— Знаком, конечно, пусть и не слишком близко. При встречах здороваемся и немножко разговариваем.

— Он закончил выступления за сборную в прошлом отборочном цикле.

— Я все время армянам говорю, чтобы уговорили его вернуться в сборную. Сейчас у Армении молодая команда, а если бы был Генрих, то силы в ней было бы больше. Но он пока не хочет. Видимо, распределяет силы, чтобы полностью вкладываться в выступления за «Интер».

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
Футбол
Сборная Армении по футболу
Юрий Семин
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