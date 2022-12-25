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Сегодня, 17:09

Семин о трансферных слухах вокруг «Локомотива»: «Если это решения агентов, то может ничего не получится»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об информации о возможных трансферах железнодорожников.

«Если это решение игроков, если они видят себя в новых командах, знают требования тренера, с которым они будут работать — значит, они готовы бороться и двигаться дальше в карьере. А если это решения агентов или какие-то финансовые интересы, то из этого может ничего не получится. Я говорю про переходы всех футболистов — и про «Локомотив», и про Сычевого в том числе. Если это их сознательное решение, то они должны понимать, куда они идут», — сказал Семин «СЭ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился 6 голами и оформил 6 голевых передач.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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