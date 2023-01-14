Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб потерял большие деньги из-за ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение — одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2018/19 руководство железнодорожников не стало выкупать Кварацхелию у грузинского «Рустави», после чего он покинул «Локомотив» и присоединился к «Рубину».

С июля 2022 года 21-летний футболист выступает за «Наполи». На счету Хвичи 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.