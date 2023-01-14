Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу»

Сегодня, 16:37
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб потерял большие деньги из-за ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение — одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами», — приводит слова Семина «РБ Спорт».
По итогам сезона-2018/19 руководство железнодорожников не стало выкупать Кварацхелию у грузинского «Рустави», после чего он покинул «Локомотив» и присоединился к «Рубину».
С июля 2022 года 21-летний футболист выступает за «Наполи». На счету Хвичи 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования