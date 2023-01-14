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Сегодня, 16:37

Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб потерял большие деньги из-за ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение — одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2018/19 руководство железнодорожников не стало выкупать Кварацхелию у грузинского «Рустави», после чего он покинул «Локомотив» и присоединился к «Рубину».

С июля 2022 года 21-летний футболист выступает за «Наполи». На счету Хвичи 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-lokomotiv-poteryal-desyatki-millionov-dollarov-iz-za-togo-chto-otpustil-hvichu/

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
Юрий Семин
3
3
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