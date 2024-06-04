Заварзин: «Зениту» нужен Соболев, чтобы разбавить свою иностранную колонию»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что представители петербургского клуба провели предварительные переговоры с агентом 27-летнего футболиста Павлом Андреевым.

«Зенит» хочет купить Соболева, так как у них много иностранных футболистов, а российских игроков совсем нет. В следующем сезоне петербуржцам надо побеждать в РПЛ, поэтому им нужен нападающий. «Зениту» нужен Соболев, чтобы разбавить свою иностранную колонию», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за столичную команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Крыльев Советов», «Томи» и «Енисея». За сборную России он провел 15 встреч.