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Сегодня, 07:29

Заварзин — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Это не футбол, это коммерция»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин назвал причины возможного перехода нападающего команды Александра Соболева в «Зенит».

«В «Спартак» пришел новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезет ему агент. Это не футбол, это коммерция», — цитирует Vprognoze.ru Заварзина.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Соболев
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