Заварзин: «Думаю, Тюкавин психологически не очень готов к Европе»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин психологически не очень готов к переходу в европейский чемпионат.

«Я знаю агента Тюкавина, который с ним работает. Ну что мальчишку терроризировать-то на сегодняшний день? Если будет конкретное предложение, конечно, все заработают деньги — и «Динамо», и агент, и сам Костя. Но помимо того, что заработать, надо же еще понять, насколько ты там себя проявишь. Нужно быть к этому готовым.

Готов ли Тюкавин к Европе? Я думаю, он психологически не очень готов. Может быть, по спортивным и тактическим данным готов, но психологически он еще достаточно молод. Там сломать-то могут в одну секунду. И футболисты там не будут ждать его с распростертыми объятиями — в любой команде. Ведь он потенциально приходит на их место. А им, на их место, не очень хочется постороннего человека. Никто там его ждать не будет, кроме главного тренера», — цитирует Vprognoze.ru Заварзина.

В этом сезоне 22-летний форвард забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.