Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:47

Заварзин: «Думаю, Тюкавин психологически не очень готов к Европе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин психологически не очень готов к переходу в европейский чемпионат.

«Я знаю агента Тюкавина, который с ним работает. Ну что мальчишку терроризировать-то на сегодняшний день? Если будет конкретное предложение, конечно, все заработают деньги — и «Динамо», и агент, и сам Костя. Но помимо того, что заработать, надо же еще понять, насколько ты там себя проявишь. Нужно быть к этому готовым.

Готов ли Тюкавин к Европе? Я думаю, он психологически не очень готов. Может быть, по спортивным и тактическим данным готов, но психологически он еще достаточно молод. Там сломать-то могут в одну секунду. И футболисты там не будут ждать его с распростертыми объятиями — в любой команде. Ведь он потенциально приходит на их место. А им, на их место, не очень хочется постороннего человека. Никто там его ждать не будет, кроме главного тренера», — цитирует Vprognoze.ru Заварзина.

В этом сезоне 22-летний форвард забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.

Источник: Vprognoze.ru
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Юрий Заварзин
Читайте также
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Чемпионка мира Фрайтаг вместо призовых за победу получила шампунь и полотенце
Сегодня
Вчера
Неделя