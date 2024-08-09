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Сегодня, 02:11

Жирков: «Глушенков станет лучшим игроком года»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешел в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнерами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком. И думаю, он будет так продолжать, соперников у «Зенита» нет. Они могут сами себе проиграть в паре игр, и все. В двух играх что-то не получится, еще что-то — но не больше», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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