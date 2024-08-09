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Сегодня, 05:21

Жирков: «Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, — они побегут в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков не считает проблемой переходы игроков в команды, которые считаются принципиальными соперниками.

— Нет ощущения, что переходы последних лет в РПЛ дают нам понимание, что о патриотизме в РПЛ надо забыть? Глушенков откровенно говорит, что футбол — это работа.

— Но это же хорошо для болельщиков, что люди переходят и пресса начинает это обсуждать, — приводит «РБ Спорт» слова Жиркова. — Ждать матча. Как Луиш Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал».

— Но невозможно представить, чтобы вы перешли напрямую из ЦСКА в «Спартак».

— Потому что раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, — они побегут в «Спартак».

— А вы бы побежали за миллиард в «Спартак», играя в ЦСКА?

— В то время меня бы не отпустили или не сказали, что мной интересуются. А сейчас для всех команд это бизнес. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет результатов, на этом и строится весь спорт.

Источник: «РБ Спорт»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков
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