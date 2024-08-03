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Сегодня, 11:35

Жирков — о привычке курить кальян: «Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» объяснил привычку курить кальян.

— Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все — больше не курил. Мне было лет восемь.

— Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?

— У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня — кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

— Еще не застали сына за сигаретой?

— Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».

Юрий Жирков
Футбол
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