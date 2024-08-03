Сегодня, 11:35
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» объяснил привычку курить кальян.
— Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все — больше не курил. Мне было лет восемь.
— Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?
— У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня — кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).
— Еще не застали сына за сигаретой?
— Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, — сказал Жирков «СЭ».
Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».