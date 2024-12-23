Жирков — о «Химках»: «Они интересно играют в пас, создают комбинации»

Бывший защитник «Химок» Юрий Жирков оценил игру подмосковного клуба, а также высказался о работе главного тренера команды Франка Артиги.

«Не знаю, что происходит внутри команды, но я слежу за «Химками». Там появилось много новых футболистов, основной костяк поменялся со времени моего пребывания там. Когда я проходил стажировку, «Химки» смотрелись неплохо, интересно играли в пас, создавали комбинации. Мне нравится футбол Артиги», — цитирует слова Жиркова Metaratings.ru.

После 18 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Артиги набрала 16 очков, забив 22 гола и пропустив 35.