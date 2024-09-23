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Сегодня, 04:42

Юрий Жирков рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Челси», ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков рассказал, чем сейчас занимается в повседневной жизни.

— Кто-то вам нравится из левых защитников, играющих сейчас в РПЛ?

— Отмечу Данила Кругового, перешедшего из «Зенита» в ЦСКА, — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

— А Дуглас Сантос из «Зенита»?

— Сантос — бразилец, не так интересен. Но он не стареет, отдает голевые передачи, как всегда.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Учусь на тренера. Работаю помощником главного тренера в ростовском СКА. Играю в хоккей за «Чисто Питер». И — водитель у детей.

— Это как?

— В школу их вожу.

Источник: «РБ Спорт»

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