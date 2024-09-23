Юрий Жирков рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Сегодня, 04:42
Бывший игрок «Челси», ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков рассказал, чем сейчас занимается в повседневной жизни.
— Кто-то вам нравится из левых защитников, играющих сейчас в РПЛ?
— Отмечу Данила Кругового, перешедшего из «Зенита» в ЦСКА, — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.
— А Дуглас Сантос из «Зенита»?
— Сантос — бразилец, не так интересен. Но он не стареет, отдает голевые передачи, как всегда.
— Чем сейчас занимаетесь?
— Учусь на тренера. Работаю помощником главного тренера в ростовском СКА. Играю в хоккей за «Чисто Питер». И — водитель у детей.
— Это как?
— В школу их вожу.