Жирков: «Интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).

«Мне позвонили из РФС, предложили учиться на тренера — я согласился. Когда набор? Думаю, в августе. Интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».