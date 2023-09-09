Жирков: «Пока не представляю себя главным тренером»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ», где хотел бы пройти стажировку. Жирков начал учиться на тренера в академии РФС.

— Насколько для вас сейчас тяжело выходить на поле? Или вы как-то форму поддерживаете?

— Не поддерживаю. Тяжело, очень тяжело.

— Вы сейчас учитесь на тренера. Куда планируете после этого?

— Пока не знаю, еще долго учиться.

— Вас звали на стажировку уже куда-то?

— На стажировку я поеду, наверное, к себе на родину в Тамбов. Посмотрим.

— Какая у вас тренерская мечта?

— Пока еще не задумывался. Пока главным тренером я себя не представляю.

— С кем бы из специалистов вам было бы интересно проработать?

— Не знаю. Топ? Не задумывался, честно. Тяжело сказать. Очень много хороших специалистов, с кем работал.

— Если взять Семина, Карреру и Черчесова, то с кем из них?

— Кто позовет.