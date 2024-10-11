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Сегодня, 14:53

Юрий Жирков: «Трачу в месяц больше миллиона рублей»

Жирков заявил, что тратит больше 1 миллиона рублей в месяц
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, сколько денег в месяц у него уходит на жизнь.

«Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты. Трачу в месяц 600 тысяч примерно? Я думаю, больше. Больше миллиона», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Также 41-летний бывший футболист рассказал, что у него четыре машины и недавно он попал в ДТП, в котором разбил новый автомобиль. На ремонт транспорта, по словам Жиркова, ушло 6 месяцев.

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Он завершил карьеру в 2023 году.

Жирков — Пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны и шестикратный обладатель Суперкубка.

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
Футбол

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