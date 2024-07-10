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Сегодня, 06:54

Жирков: «В ближайшем сезоне у «Зенита» не будет конкурентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Юрий Жирков считает, что в новом сезоне РПЛ чемпионом вновь станет «Зенит».

«Сколько продлится гегемония «Зенита» в РПЛ? Тяжело сказать. Наверное, когда другие команды укрепят свои составы хорошими добротными легионерами, или у них появятся какие-то восходящие русские звезды. Без этого пока тяжело составить конкуренцию нынешнему «Зениту». Не видится ее практически в последнее время. Даже в конце прошлого сезона, когда в последнем туре золото у «Зенита» могли отобрать «Динамо» и «Краснодар». Да, интрига была, но, по-моему, все равно все знали, что «Зенит» все-таки дожмет.

Нынешняя трансферная кампания четко дает понять, что «Зенит» нацелен на следующее чемпионство. Приобретения Максима Глушенкова, Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова говорят об этом. Может быть, еще кого-то подпишут этим летом. Так что думаю, в ближайшем сезоне у Питера тоже не будет конкурентов», — цитируют «Известия» Жиркова.

Источник: https://iz.ru/1724491/aleksei-fomin/v-novom-sezone-u-zenita-tozhe-ne-budet-konkurentov
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
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