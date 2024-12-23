Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:07

Жирков: «Лидерство «Краснодара» в РПЛ не сенсация, но «Зенит» остается фаворитом»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал чемпионскую гонку в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» и в том сезоне навязал конкуренцию «Зениту». Все были уверены, что и в этом сезоне он это сделает. Лидерство «Краснодара» — это никакая не сенсация. Но «Зенит» остается фаворитом в борьбе за чемпионство», — цитирует Жиркова Metaratings.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Источник: Metaratings.ru
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
Офтальмолог предупредила об опасности при использовании гирлянд и пиротехники
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Путин запустил движение по новым участкам в Московской и Ленинградской областях
В Италии объяснили учащение нервных срывов Зеленского отчаянием
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович: «Сложно представить возвращение российских клубов в нынешней ситуации»
Агент защитника Ловата: «Высока вероятность, что Лукас покинет «Ахмат» этой зимой»
Геркус считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
Агентство Роши: «Интернасьонал» следит за игроком, как и многие другие клубы»
Тошич: «Весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона»
Батраков — лучший «ударный» молодой полузащитник мира. Опередил брата Беллингема
Сегодня
Вчера
Неделя