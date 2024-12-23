Жирков: «Лидерство «Краснодара» в РПЛ не сенсация, но «Зенит» остается фаворитом»

Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал чемпионскую гонку в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» и в том сезоне навязал конкуренцию «Зениту». Все были уверены, что и в этом сезоне он это сделает. Лидерство «Краснодара» — это никакая не сенсация. Но «Зенит» остается фаворитом в борьбе за чемпионство», — цитирует Жиркова Metaratings.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.