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Жирков: «У нас чемпионат чем-то похож на бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Юрий Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией».

«Для чего «Зенит» вкладывает так много денег? Я тоже задавался этим вопросом, но это делается, чтобы попасть в историю по количеству трофеев. Миллер и Медведев любят футбол.

У нас чемпионат чем-то похож на бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. «Бавария» как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд — команда Семака к этому стремится», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

На протяжении последних 6 сезонов подряд «Зенит» побеждает в чемпионате России.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Жирков
Футбол
ФК Бавария
ФК Зенит
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