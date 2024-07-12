Жирков: «У нас чемпионат чем-то похож на бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией».

«Для чего «Зенит» вкладывает так много денег? Я тоже задавался этим вопросом, но это делается, чтобы попасть в историю по количеству трофеев. Миллер и Медведев любят футбол.

У нас чемпионат чем-то похож на бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. «Бавария» как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд — команда Семака к этому стремится», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

На протяжении последних 6 сезонов подряд «Зенит» побеждает в чемпионате России.