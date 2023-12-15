Жирков: «Футбольной столицей России может быть любой город»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о футбольной столице России.

— В последнее время разгорелась дискуссия о футбольной столице России. Где она находится, по вашему мнению?

— Футбольной столицей России может быть любой город. Все зависит от того, кто выиграл чемпионат. Сейчас это Санкт-Петербург. Если выиграет «Краснодар», то будет Краснодар. Не знаю, откуда пошло это выражение. В России одна столица — Москва!

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от быков отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).