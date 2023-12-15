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Сегодня, 17:30

Жирков назвал «Краснодар» открытием сезона в РПЛ: «Быки» могут навязать борьбу «Зениту»

Жирков назвал «Краснодар» открытием сезона в РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ.

— Кого вы можете называть открытием этого сезона РПЛ?

— «Краснодар» и тот футбол, который они показывают. Думаю, что в этом сезоне они могут навязать борьбу «Зениту». Они ушли на зимнюю паузу лидерами, а это важно с точки зрения психологии. Посмотрим, как они воспользуются своим преимуществом.

— Почему «Зенит» так неудачно начал сезон?

— Не назвал бы первую часть сезона неудачной для «Зенита». Они сохраняют хорошие шансы на чемпионство.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

Юрий Жирков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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