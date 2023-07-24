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Юсупов: «Много сильных игроков уходит из «Сочи», замахиваться на какие-то высокие места тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Цели? Сложно сказать, у нас много сильных игроков уходит. Поэтому замахиваться на какие-то высокие места тяжело. Поэтому будем стараться идти от игры к игры, подниматься как можно выше. По ходу сезона будет понятно. Если к зиме будем в первой пятерке, то почему не замахнуться на что-то. Но может все оказаться и по-другому», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Сочи» занял десятое место в РПЛ. В первом туре нового сезона южане обыграли «Балтику» (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yusupov-vy-skazalsya-o-tselyah-sochi-v-novom-sezone-rpl/
Артур Юсупов
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