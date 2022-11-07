Юсупов не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, может ли этот сезон стать для него последним.

«Да, такая вероятность есть. Но хотелось бы еще поиграть», — приводит Sport24 слова Юсупова.

Также он отметил, что на данный момент не ведутся переговоры с «Сочи» по поводу истекающего контракта.

«Впереди еще полгода, пока переговоров нет», — добавил 33-летний полузащитник.

В сезоне-2022/23 Юсупов провел 15 матчей за «Сочи», в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.