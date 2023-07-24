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Юсупов: «Нобоа не хватает как лидера «Сочи». Мне с ним играть комфортно»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после матча первого тура РПЛ против «Балтики» (2:0) поделился мнением об отсутствии Кристиана Нобоа.

«Нобоа, конечно, не хватает как лидера. Даже если он проводит не самый лучший матч, то все равно отвлекает на себя внимание, поэтому он нужен всегда. Лично мне с ним играть комфортно», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

26 июля «Сочи» сыграет с «Факелом» в Воронеже в рамках Фонбет Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-yusupov-noboa-ne-hvataet-kak-lidera-mne-komfortno-s-nim/
Артур Юсупов
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
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