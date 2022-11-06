Юсупов: «У меня нет вопросов по судейству в матче со «Спартаком». Момент с Соболевым спорный, но арбитр так решил»

Судейство
Сегодня, 13:48
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, нужно ли было удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с сочинцами.
Игра 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:1) состоялась в субботу, 5 ноября. На 23-й минуте встречи Соболев ударил Юсупова локтем в голову в борьбе за мяч в воздухе. Главный судья матча Артем Чистяков не стал наказывать нападающего красно-белых, у которого на тот момент уже была одна желтая карточка.
«Мы не давали «Спартаку» много времени, всегда были на ногах, поэтому им было тяжело играть. Судейство? В целом по матчу со «Спартаком» у меня вопросов нет. Вторая желтая Соболеву? Только по этому моменту. Спорный эпизод, но судья так решил», — приводит Sport24 слова Юсупова.
Соболев провел в матче с «Сочи» на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.
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