Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:58

Юсупов: «Если Кокорин вернется в «Сочи», то он будет вишенкой на торте. Дзюба — тоже»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов оценил вероятность перехода нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина в его команду.

«Учитывая, что у нас ушли все лидеры, травма на травме, дисквалификации, реальные проблемы с составом, нам нужен любой, даже просто человек. Мы все играем на разных позициях, за это можно отдать должное нашей команде, потому что никто не ноет, мы выкручиваемся, как можем. Кокорин? Он будет вишенкой на торте. Дзюба? То же самое. Нам любой вариант нужен, а сильные игроки — тем более», — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи за команду из Лимасола.

Артем Дзюба является свободным агентом — 7 ноября стало известно, что он расторг контракт с «Аданой Демирспор». Форвард выступал за турецкую команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-yusupov-esli-kokorin-vernetsya-v-sochi-on-budet-vishenkoj-na-torte-dzyuba-tozhe/
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Артур Юсупов
Футбол
ФК Сочи
1
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Разговоров о зимнем переходе нет»

Тукманов: «Торпедо» не сможет сделать Дзюбе предложение, соответствующее требованиям игрока»