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Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером

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Как стало известно «СЭ», полузащитник Артур Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.

13 сентября подмосковный клуб исключил игрока из заявки на РПЛ, а 14 сентября объявил о расторжении контракта по соглашению стороно. Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил «СЭ», что опция досрочного разрыва соглашения была прописана в нем изначально.

Юсупов присоединился к клубу 1 июля, но так и не провел ни одного матча. По информации «СЭ», футболист близок к переходу в «Урал», который в текущем сезоне выступает в первой лиге.

35-летний Юсупов известен по выступлениям за московское «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи» в РПЛ.

Артур Юсупов
ФК Химки

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