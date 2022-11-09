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Сегодня, 01:06

Юсупов оценил зарплату Кокорина в «Арисе»: «Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов в интервью поделился мнением о зарплатах российских футболистов.

— Раньше ведь и чемпионат у нас был классный, много сильных иностранцев, — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова. — Условно, нападающими в «Динамо» были Кокорин и Кураньи, но они играли на одном уровне, лимит ничего не решал. Хотя у Кураньи зарплата была больше. Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у Кокорина сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться.

— «Футболисты много получают» — это вы про российских игроков?

— Наверное, есть завышенные зарплаты, но не только в России — в целом в мире. Есть работы посерьезнее, а в тех же Китае, Эмиратах, Саудовской Аравии, где чемпионаты слабее нашего, футболисты получают очень много. Нам реально повезло, что мы занимаемся любимым делом и имеем хорошие заработки.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-yusupov-ponyatno-chto-u-kokorina-bol-shaya-zarplata-zasluzhenno-ili-net-navernoe-net/
Александр Кокорин
Артур Юсупов
ФК Сочи
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