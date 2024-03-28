«Ювентус» интересуется Митаем. «Локомотив» хочет получить 8-10 миллионов евро

«Ювентус» хочет приобрести защитника «Локомотива» Марио Митая, сообщает Tuttosport.

По информации источника, московский клуб хочет получить за игрока 8-10 миллионов евро. Руководство туринцев уже работает над осуществленим трансфера.

В текущем сезоне 20-летний Митай провел 21 матч, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт албанца с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка.