«Ювентус» интересуется защитником «Ростова» Хаджикадуничем

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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 24-летний защитник не вернется в Россию после окончании аренды в «Мальме», воспользовавшись правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты. Его контракт с «Ростовом» заканчивается в июне 2023 года.
Одним из претендентов на боснийца является «Ювентус». Сообщается, что итальянский клуб может взять футболиста в аренду на полгода.
В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.
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