«Ювентус» интересуется защитником «Ростова» Хаджикадуничем

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний защитник не вернется в Россию после окончании аренды в «Мальме», воспользовавшись правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты. Его контракт с «Ростовом» заканчивается в июне 2023 года.

Одним из претендентов на боснийца является «Ювентус». Сообщается, что итальянский клуб может взять футболиста в аренду на полгода.

В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.