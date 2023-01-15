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Сегодня, 13:01

«Ювентус» интересуется защитником «Ростова» Хаджикадуничем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Деннис Хаджикадунич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний защитник не вернется в Россию после окончании аренды в «Мальме», воспользовавшись правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты. Его контракт с «Ростовом» заканчивается в июне 2023 года.

Одним из претендентов на боснийца является «Ювентус». Сообщается, что итальянский клуб может взять футболиста в аренду на полгода.

В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yuventus-interesuetsya-zashhitnikom-rostova-hadzhikadunichem/

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