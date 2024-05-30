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Сегодня, 06:59

Юзепчук: «Поздоровался с Марадоной, потом не мыл руку пару дней»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук рассказал о том, каким президентом «Динамо» Бреста был Диего Марадона.

— Он приезжал, когда у нас была игра с солигорским «Шахтером», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт». — Зашел к нам в раздевалку, сказал пару слов. Когда мы выходили на игру, Марадона выезжал на машине.

— Что он сказал команде?

— Честно, я уже не помню, но какой-то рассказ был про то, как он раньше играл, что нужно отдаваться футболу всем сердцем. Было великолепное впечатление от встречи с таким человеком. Он сделал многое для футбола, величайший игрок. Мы с ним поздоровались, а я потом пару дней руку не мыл.

В 2018 году брестское «Динамо» официально объявило о том, что Марадона приобрел 20 процентов акций клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-yuzepchuk-pozdorovalsya-s-maradonoj-potom-ne-my-l-ruku-paru-dnej/
Диего Марадона
ФК Динамо (Брест)
ФК Химки
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