За 15 минут до начала матча «Спартак» — «Зенит» у стадиона образовалась огромная очередь

У стадиона «Открытие Банк Арена» образовалась огромная очередь за 15 минут до начала матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Старт игры между командами запланирован на 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»