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Сегодня, 21:02

За молодым игроком «Локомотива» следят «Удинезе», «Лацио» и «Бенфика»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Денис Пушкарев.
Фото пресс-служба «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», 17-летний крайний нападающий «Локомотива» Денис Пушкарев попал в поле зрения скаутов молодежных отделений клубов итальянской серии А «Удинезе» и «Лацио», а также их коллег по направлению из португальской «Бенфики».

В нынешнем сезоне футболист, способный закрыть и позицию классического плеймейкера, забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 12 матчах ЮФЛ-1. По системе «гол+пас» он лидирует в лиге.

При этом речь о немедленном трансфере в одну из западных команд, судя по всему не идет. 18 полузащитнику исполнится только в марте следующего года, как минимум до этого времени игрок останется в России. Тем не менее, селекционеры из Удине, Рима и Лиссабона продолжат внимательно наблюдать за выступлениями Пушкарева — по примеру «МЮ» и форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

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