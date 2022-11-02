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Судейство

Сегодня, 12:55

За ошибки в матче «Локомотив» — ЦСКА арбитра «наказали» новым назначением

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Артем Любимов в матче «Локомотив» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Арбитр Артем Любимов, судивший матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) и допустивший несколько грубых ошибок, не отстранен от работы. Наоборот, его назначили видеоарбитром на игру 16-го тура «Ростов» — «Динамо», которая пройдет 6 ноября. Гонорар ВАР за эту встречу составит 57 500 рублей.

Напомню, что Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение армейцу Бактиеру Зайнутдинову и не удалил его с поля. А также не показал желтые карточки трем защитникам «Локомотива» Станиславу Магкееву, Тину Едваю и Дмитрию Баринову. Все они «висели» на карточках, но избежали дисквалификации. Только с помощью ВАР Любимову удалось исправить еще одну ошибку — отменить гол Егора Ушакова.

Любопытно, что встречу в Ростове-на-Дону будет судить Владимир Москалев. А оценит его работу Эдуард Малый.

В обычной жизни Малый ежедневно оценивает работу Москалева. Волгоградец — президент Союза федераций футбола «Центр». Воронежец — исполнительный директор этой организации.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

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26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
11
8
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