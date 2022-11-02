За ошибки в матче «Локомотив» — ЦСКА арбитра «наказали» новым назначением

Арбитр Артем Любимов, судивший матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) и допустивший несколько грубых ошибок, не отстранен от работы. Наоборот, его назначили видеоарбитром на игру 16-го тура «Ростов» — «Динамо», которая пройдет 6 ноября. Гонорар ВАР за эту встречу составит 57 500 рублей.

Напомню, что Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение армейцу Бактиеру Зайнутдинову и не удалил его с поля. А также не показал желтые карточки трем защитникам «Локомотива» Станиславу Магкееву, Тину Едваю и Дмитрию Баринову. Все они «висели» на карточках, но избежали дисквалификации. Только с помощью ВАР Любимову удалось исправить еще одну ошибку — отменить гол Егора Ушакова.

Любопытно, что встречу в Ростове-на-Дону будет судить Владимир Москалев. А оценит его работу Эдуард Малый.

В обычной жизни Малый ежедневно оценивает работу Москалева. Волгоградец — президент Союза федераций футбола «Центр». Воронежец — исполнительный директор этой организации.