Судейство
Сегодня, 12:55
Арбитр Артем Любимов, судивший матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) и допустивший несколько грубых ошибок, не отстранен от работы. Наоборот, его назначили видеоарбитром на игру 16-го тура «Ростов» — «Динамо», которая пройдет 6 ноября. Гонорар ВАР за эту встречу составит 57 500 рублей.
Напомню, что Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение армейцу Бактиеру Зайнутдинову и не удалил его с поля. А также не показал желтые карточки трем защитникам «Локомотива» Станиславу Магкееву, Тину Едваю и Дмитрию Баринову. Все они «висели» на карточках, но избежали дисквалификации. Только с помощью ВАР Любимову удалось исправить еще одну ошибку — отменить гол Егора Ушакова.
Любопытно, что встречу в Ростове-на-Дону будет судить Владимир Москалев. А оценит его работу Эдуард Малый.
В обычной жизни Малый ежедневно оценивает работу Москалева. Волгоградец — президент Союза федераций футбола «Центр». Воронежец — исполнительный директор этой организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования