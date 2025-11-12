За поиск нового тренера «Спартака» отвечает Кахигао, Романов работает до зимней паузы

Кариока_двойка. Совершенно верно, Кахигао откровенно первый на увольнение. Именно после начала его работы, у Станковича всё сломалось, хотя команда тогда шла на чемпионство, и по игре, и по результату, и по таблице. Но мафия, коррупция всё сломало, что сейчас, что при Каррере. Для них приоритет пилить бабло, а результат вторичен. 13.11.2025

spar001 а чё до зимней паузы очки уже не надо набирать? 13.11.2025

spartsmen каюсь. тут не поверил борюсику. 12.11.2025

igorlvov ЁЁЁ да в этом то вся и печалька! Из этого клоуна спортивный директор как из козла балерина! Остается только с ужасом ждать, что выберет этот персонаж! :((( ААААААА мы обречены! 12.11.2025

Федот Кого нужно было уволить, так это кахигао!!! Мутный тип, но кому то нужный. 12.11.2025

Славомудр Приморский То есть главное для клубного руководства - не успехи команды с тщательно выбранным ГТ, а "оценка качества работы"(цы) спортдира?.. Сказочные долбогрёбы. 12.11.2025

Denizzz77 кахигао следующий 12.11.2025

Степочкин Одого романа уволили, другой из романов до зимней паузы. Весело там у вас)). И за что у вас такая любовь к цыганам? 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Почему? Это как раз текст Гребенщикова. 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Тогда логики вообще не улавливаю. Думал, уже к ближайшей игре у СМ будет полноценный тренер. А Романов, судя по всему, даже хуже, чем физрук. 12.11.2025

Кариока_двойка. Ну если учесть какой у него дерьмовый вкус, какой-то нестандартный, то я почему-то уверен, что ни одного из здешних обсуждаемых в голосовании кандидатов, у него в голове нет. Будет опять какой-то незнакомый человек, которого все будут видеть впервые, как того же Гарсию например. Вот откуда он его высрал этого Гарсию, НИКТО даже в мыслях не держал его кандидатуру. А этот мутный тип его предложил. Потому что он тупо всех подряд подписывает, что игроков, что тренеров. Вот как в игре Пес или Фифе взять на поиск нажать, и вот всё, что появится в списке, он со всеми подряд и договаривается. Абсолютно случайный выбор, потому и бегает Гарсия игрок, как инородное тело в команде. Абсолютно никакого подбора под команду, стиль. Ну собственно какой он случайный тип для Спартака, таких он и выбирает. Терпеть не могу этого придурка. Зато Промеса гад забраковал тогда в Дубае, хотя уверен, он смотрелся бы не хуже остальных. 12.11.2025

... и это пройдет У "народной" команды и беды, как у народа 12.11.2025

H Aleksej Прогнозы футбольных матчeй infostavki.ru 12.11.2025

Clever77 Кахигао может быть договориться сможет с Венгером… 12.11.2025

инок Главная беда Спартака очевидна. Это его руководство.( 12.11.2025

Valery Petrukhin Ид.оты!!! 12.11.2025

spartsmen гисдоль, юдоль и падаль ... ассоциативный ряд, епта. 12.11.2025

spartsmen долбоиизм из рукоблётства спартака не изжить. жаль. как когда-то пел (на чужие стихи, естесссно) один иноагент: козлы. а могли бы быть люди. 12.11.2025