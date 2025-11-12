Видео
12 ноября, 11:15

За поиск нового тренера «Спартака» отвечает Кахигао, Романов работает до зимней паузы

Франсис Кахигао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», Франсис Кахигао по-прежнему является ключевым человеком, который принимает решения по новому главному тренеру «Спартака». От этого выбора зависит оценка качества его работы в должности спортивного директора красно-белых.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича 11 ноября. Серб возглавлял команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. По информации «СЭ», Романов отработает отрезок до зимнего перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту.

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

После 15 туров «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

20

  • Кариока_двойка.

    Совершенно верно, Кахигао откровенно первый на увольнение. Именно после начала его работы, у Станковича всё сломалось, хотя команда тогда шла на чемпионство, и по игре, и по результату, и по таблице. Но мафия, коррупция всё сломало, что сейчас, что при Каррере. Для них приоритет пилить бабло, а результат вторичен.

    13.11.2025

  • spar001

    а чё до зимней паузы очки уже не надо набирать?

    13.11.2025

  • spartsmen

    каюсь. тут не поверил борюсику.

    12.11.2025

  • igorlvov

    ЁЁЁ да в этом то вся и печалька! Из этого клоуна спортивный директор как из козла балерина! Остается только с ужасом ждать, что выберет этот персонаж! :((( ААААААА мы обречены!

    12.11.2025

  • Федот

    Кого нужно было уволить, так это кахигао!!! Мутный тип, но кому то нужный.

    12.11.2025

  • Славомудр Приморский

    То есть главное для клубного руководства - не успехи команды с тщательно выбранным ГТ, а "оценка качества работы"(цы) спортдира?.. Сказочные долбогрёбы.

    12.11.2025

  • Denizzz77

    кахигао следующий

    12.11.2025

  • Степочкин

    Одого романа уволили, другой из романов до зимней паузы. Весело там у вас)). И за что у вас такая любовь к цыганам?

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Почему? Это как раз текст Гребенщикова.

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тогда логики вообще не улавливаю. Думал, уже к ближайшей игре у СМ будет полноценный тренер. А Романов, судя по всему, даже хуже, чем физрук.

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну если учесть какой у него дерьмовый вкус, какой-то нестандартный, то я почему-то уверен, что ни одного из здешних обсуждаемых в голосовании кандидатов, у него в голове нет. Будет опять какой-то незнакомый человек, которого все будут видеть впервые, как того же Гарсию например. Вот откуда он его высрал этого Гарсию, НИКТО даже в мыслях не держал его кандидатуру. А этот мутный тип его предложил. Потому что он тупо всех подряд подписывает, что игроков, что тренеров. Вот как в игре Пес или Фифе взять на поиск нажать, и вот всё, что появится в списке, он со всеми подряд и договаривается. Абсолютно случайный выбор, потому и бегает Гарсия игрок, как инородное тело в команде. Абсолютно никакого подбора под команду, стиль. Ну собственно какой он случайный тип для Спартака, таких он и выбирает. Терпеть не могу этого придурка. Зато Промеса гад забраковал тогда в Дубае, хотя уверен, он смотрелся бы не хуже остальных.

    12.11.2025

  • ... и это пройдет

    У "народной" команды и беды, как у народа

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчeй infostavki.ru

    12.11.2025

  • Clever77

    Кахигао может быть договориться сможет с Венгером…

    12.11.2025

  • инок

    Главная беда Спартака очевидна. Это его руководство.(

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Ид.оты!!!

    12.11.2025

  • spartsmen

    гисдоль, юдоль и падаль ... ассоциативный ряд, епта.

    12.11.2025

  • spartsmen

    долбоиизм из рукоблётства спартака не изжить. жаль. как когда-то пел (на чужие стихи, естесссно) один иноагент: козлы. а могли бы быть люди.

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Ну, если Кахигао, то тогда... Говорят, Маркус Гисдоль до сих пор свободен... Гениальный специалист)

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Франсис Кахигао
