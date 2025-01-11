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Сегодня, 19:33

Источник: за 16-летним россиянином из «Лудогорца» следят в бундеслиге

Камила Абдурахманова
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За 16-летним воспитанником академии «Зенита» Елисеем Сыровым наблюдают европейские клубы, сообщает Legalbet.ru.

Российский полузащитник присоединился к основной команде «Лудогорца» на сборах в Турции. За его игрой наблюдают скауты немецкого клуба «Фрайбург».

В текущем сезоне Сыров принял участие в 11 матчах за «Лудогорец-2», забив один гол. В рамках сборов команда проведет четыре контрольных встречи.

«Лудогорец» готовится к предстоящим матчам Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» и французского «Лиона», которые пройдут в конце января.

Источник: Legalbet.ru
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ФК Зенит
ФК Лудогорец
ФК Фрайбург
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