Источник: за 16-летним россиянином из «Лудогорца» следят в бундеслиге

За 16-летним воспитанником академии «Зенита» Елисеем Сыровым наблюдают европейские клубы, сообщает Legalbet.ru.

Российский полузащитник присоединился к основной команде «Лудогорца» на сборах в Турции. За его игрой наблюдают скауты немецкого клуба «Фрайбург».

В текущем сезоне Сыров принял участие в 11 матчах за «Лудогорец-2», забив один гол. В рамках сборов команда проведет четыре контрольных встречи.

«Лудогорец» готовится к предстоящим матчам Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» и французского «Лиона», которые пройдут в конце января.