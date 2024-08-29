Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 августа, 23:50

За «Зенит» и «Спартак» из 11 игроков успешнее всего выступали Дзюба и Быстров

Кирилл Бурдаков
Статистик
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Telegram Дзен

В чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит» сыграли 11 футболистов. Успешными годы в обоих городах назвать могут только Владимир Быстров и Артем Дзюба, а для Михи Мевли и Сергея Дмитриева неудачными получились оба захода. Правда, Дмитриев выступал за «Зенит» в 1980-х и успел стать легендой клуба.

Все футболисты, которые играли в чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит»

Игрок

«Спартак»

«Зенит»

Годы

Матчи

Голы

Годы

Матчи

Голы

Сергей Дмитриев

1997

6

1

1995-1996

10

1

Василий Кульков

1995-1997

18

0

1997-1998

41

2

Максим Деменко

2003

19

0

2000-2001

44

10

Роман Широков

2014-2015

19

1

2008-2013

130

29

Павел Погребняк

2002-2004

18

2

2007-2009

58

22

Владимир Быстров

2005-2009

99

17

2002-2005, 2009-2013

147

22

Артем Дзюба

2006-2014

126

26

2015-2022

181

85

Миха Мевля

2022

4

0

2017-2018

24

0

Александр Кокорин

2020

8

2

2016-2018

62

17

Зелимхан Бакаев

2015-2022

81

7

2022-2023

21

1

Максим Глушенков

2019-2020

11

0

2024 — н.в.

5

7
Артем Дзюба
Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Разин жестко высказался на пресс-конференции из-за травмы Вовченко
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя