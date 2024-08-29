За «Зенит» и «Спартак» из 11 игроков успешнее всего выступали Дзюба и Быстров

В чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит» сыграли 11 футболистов. Успешными годы в обоих городах назвать могут только Владимир Быстров и Артем Дзюба, а для Михи Мевли и Сергея Дмитриева неудачными получились оба захода. Правда, Дмитриев выступал за «Зенит» в 1980-х и успел стать легендой клуба.

Все футболисты, которые играли в чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит»