За «Зенит» и «Спартак» из 11 игроков успешнее всего выступали Дзюба и Быстров

29 августа, 23:50
В чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит» сыграли 11 футболистов. Успешными годы в обоих городах назвать могут только Владимир Быстров и Артем Дзюба, а для Михи Мевли и Сергея Дмитриева неудачными получились оба захода. Правда, Дмитриев выступал за «Зенит» в 1980-х и успел стать легендой клуба.
|
Игрок
|
«Спартак»
|
«Зенит»
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Дмитриев
|
1997
|
6
|
1
|
1995-1996
|
10
|
1
|
Василий Кульков
|
1995-1997
|
18
|
0
|
1997-1998
|
41
|
2
|
Максим Деменко
|
2003
|
19
|
0
|
2000-2001
|
44
|
10
|
Роман Широков
|
2014-2015
|
19
|
1
|
2008-2013
|
130
|
29
|
Павел Погребняк
|
2002-2004
|
18
|
2
|
2007-2009
|
58
|
22
|
Владимир Быстров
|
2005-2009
|
99
|
17
|
2002-2005, 2009-2013
|
147
|
22
|
Артем Дзюба
|
2006-2014
|
126
|
26
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Миха Мевля
|
2022
|
4
|
0
|
2017-2018
|
24
|
0
|
Александр Кокорин
|
2020
|
8
|
2
|
2016-2018
|
62
|
17
|
Зелимхан Бакаев
|
2015-2022
|
81
|
7
|
2022-2023
|
21
|
1
|
Максим Глушенков
|
2019-2020
|
11
|
0
|
2024 — н.в.
|
5
|
7