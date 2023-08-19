Заболотный: «Очень благодарен «Сочи», за то, что поверили в меня»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный объяснил, почему не был востребован 2 года на уровне РПЛ вплоть до выхода в высший дивизион страны с сочинской командой в 2019 году.

«У каждого бывают взлеты и падения, поэтому в этом нет ничего страшного. Хорошо, что получилось так, что я вернулся на уровень премьер-лиги. Очень благодарен «Сочи», за то, что поверили в меня еще в первой лиге, вместе мы вышли в РПЛ. И в этом клубе я переживаю хорошие времена», — цитируют «Известия» Заболотного.

33-летний россиянин за карьеру сыграл 109 матчей в РПЛ, пропустив 139 мячей. Ему удавалось 29 раз сохранять свои ворота в неприкосновенности.?