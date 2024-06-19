Заболотный подписал трехлетний контракт с «Химками»

Сегодня, 20:48
Нападающий Антон Заболотный подписал контракт с «Химками». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3 года.
18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-летнего футболиста в связи с окончанием срока контракта. С момента возвращения в армейский клуб в 2021 году форвард провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.
Ранее Заболотный также играл за «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфа», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи».
hant64
Зе Болотный удивительный футболист - играть в футбол не может, но почему-то всегда при команде. Феномен просто.
19.06.2024
Алексей Павлов
Даже не уважаю его как игрока. Но подписал правильно - поддерживаю. И желаю удачи человеку!
19.06.2024
Ilya Gudman
Химки конечно удивительная команда , потрясающая система отмывки бабла ))
19.06.2024
Ilya Gudman
А чего не пятилетний как Талалаев ?)))
19.06.2024
GeoMaS
И завершит карьеру двумя годами в лучшей лиге
19.06.2024
Ж и в о й
Любопытно, сможет ли Артига, до этого работавший в "Родине", сколотить боеспособный коллектив из этой команды и побороться за топ-10?)
19.06.2024
AleSSio87
самая что ни на есть правильная команда для него - команда тупая и сам тоже дебилообразный олигофрен с рожей имбицила
19.06.2024
krinf15
"В бой идут одни старики"... :stuck_out_tongue_winking_eye::sunglasses::rofl:
19.06.2024
krinf15
Зе Болотному - удачи на новом месте!
19.06.2024
Адекватный спартач
Попробую предположить свой вариант. Подпишут всех пенсионеров на 2-3 года, успешно просуществуют в РПЛ год, расторгнут со всеми контракты и попилят бабла. Но это только догадки....
19.06.2024
andkl2007
Антоша, ты хоть понимаешь куда тебя занесло?
19.06.2024
Деп Б.Охта
Ай, маладца, Тоха!!! Аж до 36 лет обеспечил себя работой. Уверен, что будет её делать очень качественно. Удачи и без травм.
19.06.2024
Ларс Бергер
За эти 3 года он поработает с 10-15 тренерами... Расширит кругозор) Удивительная всё-таки команда... Больше напоминающая бродячий цирк.
19.06.2024