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Сегодня, 20:48

Заболотный подписал трехлетний контракт с «Химками»

Ана Горшкова
Корреспондент
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий Антон Заболотный подписал контракт с «Химками». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3 года.

18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-летнего футболиста в связи с окончанием срока контракта. С момента возвращения в армейский клуб в 2021 году форвард провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее Заболотный также играл за «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфа», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи».

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Источник: https://t.me/fchimki97/5293
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Открой глаза на свое будущее

  • hant64

    Зе Болотный удивительный футболист - играть в футбол не может, но почему-то всегда при команде. Феномен просто.

    19.06.2024

  • Алексей Павлов

    Даже не уважаю его как игрока. Но подписал правильно - поддерживаю. И желаю удачи человеку!

    19.06.2024

  • Ilya Gudman

    Химки конечно удивительная команда , потрясающая система отмывки бабла ))

    19.06.2024

  • Ilya Gudman

    А чего не пятилетний как Талалаев ?)))

    19.06.2024

  • GeoMaS

    И завершит карьеру двумя годами в лучшей лиге

    19.06.2024

  • Ж и в о й

    Любопытно, сможет ли Артига, до этого работавший в "Родине", сколотить боеспособный коллектив из этой команды и побороться за топ-10?)

    19.06.2024

  • AleSSio87

    самая что ни на есть правильная команда для него - команда тупая и сам тоже дебилообразный олигофрен с рожей имбицила

    19.06.2024

  • krinf15

    "В бой идут одни старики"... :stuck_out_tongue_winking_eye::sunglasses::rofl:

    19.06.2024

  • krinf15

    Зе Болотному - удачи на новом месте!

    19.06.2024

  • Адекватный спартач

    Попробую предположить свой вариант. Подпишут всех пенсионеров на 2-3 года, успешно просуществуют в РПЛ год, расторгнут со всеми контракты и попилят бабла. Но это только догадки....

    19.06.2024

  • andkl2007

    Антоша, ты хоть понимаешь куда тебя занесло?

    19.06.2024

  • Деп Б.Охта

    Ай, маладца, Тоха!!! Аж до 36 лет обеспечил себя работой. Уверен, что будет её делать очень качественно. Удачи и без травм.

    19.06.2024

  • Ларс Бергер

    За эти 3 года он поработает с 10-15 тренерами... Расширит кругозор) Удивительная всё-таки команда... Больше напоминающая бродячий цирк.

    19.06.2024

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