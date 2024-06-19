Заболотный подписал трехлетний контракт с «Химками»

Нападающий Антон Заболотный подписал контракт с «Химками». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3 года.

18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-летнего футболиста в связи с окончанием срока контракта. С момента возвращения в армейский клуб в 2021 году форвард провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее Заболотный также играл за «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфа», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи».