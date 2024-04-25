Заболотный — о пропущенных голах на последних минутах: «Конечно, хотим искоренить эту проблему»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о том, что команда потеряла много очков в текущем сезоне из-за пропущенных голов на последних минутах матчей. По его словам, армейцы прикладывают все возможные усилия, чтобы искоренить эту проблему.

«Да, статистика ужасная. Мы тоже читали о количестве потерянных очков в СМИ. Могу сказать именно свое мнение — чувствую, что это какое-то стечение обстоятельств и не более, вытекающие из ничего голы. Не говорю про все, но большинство из них были большой удачей соперника, некоторые даже нереальные. Не могу сказать, что мы где-то просели в тактическом плане. Конечно, мы хотим искоренить эту проблему, прикладываем все возможные усилия. Все заточены на то, чтобы убрать такую неприятную статистику», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

На данный момент ЦСКА 37 с очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В перенесенном 21-м туре армейцы сыграют против «Спартака». Матч между командами пройдет 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени.