Захаров назвал позором для Москвы представительство четырех судей в РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров рассказал, что думает о большем количестве судей из Санкт-Петербурга в сезоне РПЛ-2024/25.

На матчах нового сезона чемпионата России будет работать пять судей из Питера и четыре — из Москвы.

«Москва во главе с Французовым и его товарищами давно в тупике. Меня это очень сильно беспокоит. Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. Не думаю, что «Газпром» как-то влияет на распределение мест, потому что в Москве турниров и судей больше, чем в Петербурге. Чтобы Москву так унизить... У меня нет слов, надо всех менять, причем быстро», — цитирует Захарова Legalbet.

Москву в РПЛ будут представлять Сергей Карасев, Павел Шадыханов, Роман Сафьян и Сергей Чебан. Судьями из Санкт-Петербурга являются Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Ян Бобровский, Василий Казарцев и Артем Любимов.