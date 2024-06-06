Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 ответила на вопрос об участии министерства в ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промеса.

— Главное событие весны в футболе — история Квинси Промеса. Сергей Лавров болельщик «Спартака».

— Это к нему.

— Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.

— Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать (улыбается).

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.

Промес выступает за московский клуб с 2021 года. В первой части сезона 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.