Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:55

Захарян может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер в «Страсбур»

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны подробности возможного перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Страсбур», а в 2024 году — в «Челси», сообщает Evening Standard.

По данным источника, игроку предложили годовой контракт в клубе лиги 1, а после — перейти в «Челси». Этот вариант возможен благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Лацио» предложил 10+4 миллиона евро за хавбека. Позже в клубе опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» продает Малкома, Захарян может отправиться в Италию

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Страсбур
ФК Челси
11
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фестиваль МУЗ-ТВ пройдет в Москве в июле и августе 2023
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ренана заявил об отсутствии официального предложения «Монако»

Мостовой верит в шансы «Спартака» на победу в чемпионате России в сезоне-2023/24