Захарян не согласен, что ЧМ-22 поставил точку в противостоянии Месси и Роналду

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» заявил, что не считает итоги чемпионата мира по футболу в Катаре признанием величия капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Аргентина стала чемпионом мира по футболу в третий раз в своей истории, после чего многие болельщики и специалисты назвали Месси величайшим футболистом в истории.

— Не согласен, что чемпионат мира убедил, что Месси лучше Роналду. Так сложилось. Возможно, у Роналду было недопонимание с тренером. Поэтому не считаю, что Месси из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена, — сказал Захарян.

Месси на высшем уровне в составе сборной выиграл чемпионат мира и Кубок Америки. Роналду со сборной становился чемпионом Европы.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.