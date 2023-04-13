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Захарян не согласен, что ЧМ-22 поставил точку в противостоянии Месси и Роналду

Отдел футбола «СЭ»
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» заявил, что не считает итоги чемпионата мира по футболу в Катаре признанием величия капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Аргентина стала чемпионом мира по футболу в третий раз в своей истории, после чего многие болельщики и специалисты назвали Месси величайшим футболистом в истории.

— Не согласен, что чемпионат мира убедил, что Месси лучше Роналду. Так сложилось. Возможно, у Роналду было недопонимание с тренером. Поэтому не считаю, что Месси из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена, — сказал Захарян.

Месси на высшем уровне в составе сборной выиграл чемпионат мира и Кубок Америки. Роналду со сборной становился чемпионом Европы.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.

Арсен Захарян
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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