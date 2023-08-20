Захарян обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад». Он поблагодарил фанатов и признался, что их поддержка была очень важна для него.

«Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы всегда меня поддерживали — в период неудачи, в период счастья. Поэтому спасибо вам огромное», — заявил Захарян в интервью пресс-службе «Динамо».

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Ранее «Динамо» попрощалось с Захаряном трогательным видео.