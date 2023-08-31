Захарян предположил, кто из россиян может уехать в Европу следующим

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов может попробовать свои силы в Европе.

— Давай пять следующих трансферов российских футболистов в Европу. И куда?

— Хотел бы видеть Костю Тюкавина в Испании. Пиняев Серега, думаю, тоже в Испанию. Он в атаку любит играть. Это чисто его футбол. Думаю, Карпукас. Он хороший футболист. Возможно, в какую-нибудь Италию. Подошло бы ему. Ярик Гладышев, надеюсь, тоже будет. И Эдуард Сперцян тоже уедет. Куда он? Та же Испания, думаю.

— Ты всех в Испанию зовешь?

— В Италии более оборонительный футбол, поэтому я Карпукаса туда. У него там сто отборов за сезон. Думаю, ему бы там хорошо было.

— А Гладышев куда?

— Думаю, он сможет в Англии выдержать. Габаритный парень.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.