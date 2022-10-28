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Сегодня, 15:52

Захарян рассказал, что переписывался с Гризманном и Кварцхелией

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном и хавбеком «Наполи» Хвичей Кварацхелей.

«Гризманн играет в Football Manager, где купил мою карточку. Купил и купил, не думал, что он мне напишет. Он написал «Привет, как дела?» и выразил слова поддержки, что следит за мной. Кто мне еще писал, кроме Фабрицио Романо и Гризманна? Сейчас только Хвича. Мы друг друга знали, но так не общались, но когда он перешёл в «Наполи» мы списались. Я был инициатором. Я тогда смотрел «Ливерпуль» — «Наполи», он зафеерил там, и я ответил ему», — сказал Захарян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

Источник: https://youtu.be/zViifB6WRbE?t=3788
Антуан Гризманн
Арсен Захарян
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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