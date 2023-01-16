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Захарян — о несостоявшемся переходе в «Челси»: «В игровом плане на меня это никак не повлияло»

Захарян рассказал, как на него повлиял несостоявшийся переход в «Челси»
Виктория Кравченко
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, что думает о своем несостоявшемся трансфере в «Челси».

Летом 2022 года футболист должен был перейти в лондонский клуб, но переход так и не состоялся.

— По ходу первой части сезона было много критики в твой адрес — «сдал», «история с «Челси» плохо повлияла». Как реагировал на это?

— Да, был момент спада, но я ничего в этом критичного не вижу. Впереди сборы, нужно набрать форму и доказать всем критикам, что все хорошо.

— То есть мотивация из-за несостоявшегося перехода в «Челси» не пропала?

— Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально, — цитирует Захаряна Sport24.

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-zakharyan-v-igrovom-plane-istoriya-s-chelsi-na-menya-nikak-ne-povliyala
Арсен Захарян
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