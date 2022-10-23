Захарян: «Мы побеждаем. Набрали кондиции»

Сегодня, 14:10
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал отмену забитого им гола в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).
«Наверное, Федя в офсайде был, я не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Захаряна.
Также он считает, что ситуация в «Динамо» постепенно улучшается.
«Мы побеждаем. Набрали кондиции», — добавил 19-летний футболист.
На данный момент бело-голубые с 23 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования