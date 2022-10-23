Захарян: «Мы побеждаем. Набрали кондиции»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал отмену забитого им гола в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Наверное, Федя в офсайде был, я не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Захаряна.

Также он считает, что ситуация в «Динамо» постепенно улучшается.

«Мы побеждаем. Набрали кондиции», — добавил 19-летний футболист.

На данный момент бело-голубые с 23 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.