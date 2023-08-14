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Сегодня, 17:05

Захарян улетит в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян все еще находится в Москве.

20-летний россиянин отправится в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем, без разбивки по годам.

В воскресенье, 13 августа, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» достигнута.

По информации «СЭ», испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро без учета возможных будущих бонусных выплат.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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