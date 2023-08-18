Романо: Захарян вылетит в Испанию 18 августа для подписания контракт с «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян 18 августа вылетит в Испанию для того, чтобы подписать контракт с «Реал Сосьедад», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что все условия между сторонами согласованы и трансфер близок к завершению. «Динамо» уведомило «Реал Сосьедад» о решении всех разногласий.

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.