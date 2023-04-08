Захарян вышел на пятое место в списке бомбардиров чемпионата России среди игроков до 20 лет

Сегодня, 21:24
Гол в ворота «Спартака» в матче 22-го тура стал для футболиста «Динамо» Арсена Захаряна 13-м в чемпионатах России.
Полузащитник, которому в мае исполнится 20 лет, вышел на пятое место в юниорском снайперском рейтинге.
Больше динамовца до празднования 20-летия забили только Владимир Бесчастных, Александр Кержаков, Алан Дзагоев и Жо, которого Арсену вполне по силам обогнать.
Лучшие бомбардиры чемпионата России среди игроков 20 лет
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Владимир Бесчастных
|
01.04.1974
|
Спартак
|
53
|
29
|
Александр Кержаков
|
27.11.1982
|
Зенит
|
57
|
20
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
ЦСКА
|
57
|
19
|
Жо
|
20.03.1987
|
ЦСКА
|
20
|
15
|
Арсен Захарян
|
26.05.2003
|
Динамо
|
61
|
13
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
16.12.1999
|
Краснодар
|
41
|
12
|
Дмитрий Булыкин
|
20.11.1979
|
Локомотив
|
40
|
11
|
Роман Павлюченко
|
15.12.1981
|
Ротор
|
44
|
10
|
Владислав Радимов
|
26.11.1975
|
ЦСКА
|
58
|
10
|
Дмитрий Сычев
|
26.10.1983
|
Спартак
|
18
|
9
|
Константин Тюкавин
|
22.06.2002
|
Динамо
|
45
|
9