Захарян вышел на пятое место в списке бомбардиров чемпионата России среди игроков до 20 лет

Гол в ворота «Спартака» в матче 22-го тура стал для футболиста «Динамо» Арсена Захаряна 13-м в чемпионатах России.

Полузащитник, которому в мае исполнится 20 лет, вышел на пятое место в юниорском снайперском рейтинге.

Больше динамовца до празднования 20-летия забили только Владимир Бесчастных, Александр Кержаков, Алан Дзагоев и Жо, которого Арсену вполне по силам обогнать.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди игроков 20 лет